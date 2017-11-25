قال وزير الري الإثيوبي "سيليشي بقلي" اليوم السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، تناول فيه "بقلي" آخر التطورات بخصوص مجريات التفاوض حول سد النهضة.

وأضاف أن "أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر".

وأشار أن "ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب عنها معلومات كثيرة حول السد غير صحيح، بدليل أن مصر اطلعت على 150 وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة".

وأعلن الوزير اكتمال أكثر من 63 % من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.