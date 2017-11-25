مثل إجناتيوس تشومبو وزير المالية السابق في زيمبابوي أمام المحكمة اليوم السبت لمواجهة اتهامات بالفساد بعد أن اعتقله الجيش عندما سيطر على مقاليد الأمور في البلاد الأسبوع الماضي وقبل أن يستقيل الرئيس روبرت موجابي.



وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها تشومبو منذ إلقاء القبض عليه قبل أسبوعين.



ولم تظهر على تشومبو آثار إصابات واضحة وبدا هادئا وتحدث مع أفراد الشرطة الذين يحرسونه في فترة استراحة المحاكمة.



وكان لافمور مادهوكو محامي تشومبو قال إن موكله دخل مستشفى أمس الجمعة للعلاج من جروح أصيب بها نتيجة تعرضه للضرب أثناء احتجاز الجيش له.



وقالت الشرطة إنها لا تملك معلومات عن تشومبو.



وذكر مادهوكو أن اتهامات الفساد واستغلال النفوذ الموجهة إلى تشومبو ترجع إلى فترة توليه منصب وزير في حكومة محلية قبل أكثر من عشر سنوات. وصدر قرار يوم الأحد بفصل تشومبو من حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم.



وأدى إمرسون منانجاجوا (75 عاما) النائب السابق لموجابي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد أمس الجمعة. وحث منانجاجوا الذي أقاله موجابي هذا الشهر مواطني زيمبابوي على الابتعاد عن أي شكل من أشكال الانتقام.



ويدعو بعض أنصار منانجاجوا إلى التحرك ضد جناح بالحزب الحاكم يعرف باسم (جي 40) كان يؤيد موجابي وزوجته جريس. وكان تشومبو من حلفاء هذا الجناح.