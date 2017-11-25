قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت ان ما يسمى تنظيم (داعش) اعلن رفضه التفاوض مع قوات النظام السوري للانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها على الضفاف الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.



واضاف المرصد في بيان ان "تنظيم (داعش) رفض اي مفاوضات تقضي بانسحابه من بلدات وقرى خاضعه لسيطرته اذ يفضل القتال حتى النهاية على هذا الخيار".



واوضح ان قوات النظام السوري والمليشيات الموالية له ومن خلال هجمات مباغتة وواسعة وعنيفة تمكنت من حصار تنظيم (داعش) في اربع بلدات في الضفاف الغربية لنهر الفرات بالريف الشرقي لدير الزور.



واشار المرصد الى ان قوات النظام فرضت حصارها على التنظيم من ثلاث جهات فيما بقيت الجهة الرابعة محاصرة بشكل طبيعي لوجود نهر الفرات.



وذكر ان تنظيم (داعش) يبدي مقاومة شرسة خلال محاولته التصدي لتقدم قوات النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته على الرغم من تنفيذ الطائرات الروسية والتابعة للنظام ضربات مكثفة خلال الساعات ال24 الماضية وما قبلها.



وبين المرصد ان الاشتباكات العنيفة بين الطرفين تسببت بارتفاع اعداد الخسائر البشرية في صفوفهما الى 181 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعراقية وفلسطينية ولبنانية وايرانية وافغانية و156 عنصرا على الاقل من تنظيم (داعش)