أكدت الهيئة العامة للشباب نجاح فعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي 2017) التي تستضيفها البلاد حاليا إذ تتميز بالتنوع وارتباطبها المباشر بالشباب.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور جاسم الربيعان في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه الفعاليات والتي نفذها الجهاز التنفيذي للهيئة ترمي إلى التنمية الإيجابية للشباب باعتبارهم الفاعل الأساسي فيها.



وأضاف الربيعان أن الهيئة وضعات في هذا الإطار خطة شاملة للرعاية الشبابية بالتعاون مع الجهات المعنية وأهمها التوسع في إنشاء المؤسسات والمرافق الشبابية في محافظات البلاد الست.



وأوضح أن الهيئة جمعت من خلال هذه الفعاليات الشباب العربي المحب لفن المسرح في مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي كما عقدت ملتقى ثقافي للشباب العربي في الفترة الماضية وشهدا مشاركة واسعة ونجاحا كبيرا ودعما للمبدعين العرب.



وذكر أن الهيئة نجحت أيضا في إطلاق جائزة مركز العمل الإنساني للشباب العربي لدعم وتشجيع الأعمال الإبداعية في مجال العمل التطوعي والإنساني في العالم العربي.



وأشار إلى أن الهيئة تمكنت أيضا في هذا الإطار من تنفيذ مجموعة من الأنشطة الشبابية الرئيسية ضمن خطتها التنفيذية (2017-2018) التي تنتهي في أبريل المقبل ومن أبرزها إطلاق الصحيفة الالكترونية للشباب التي أصبحت منبرا إعلاميا للصحفيين والكتاب الشباب.



وأفاد الربيعان بأن الهيئة دشنت كذلك برنامجي (مكارم) و(مثمر) التربويان بالشراكة مع وزارة التربية بغية تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لطلبة المدارس الحكومية وفق منهجية دورة الحياة وبما ينسجم مع طبيعة ومتطلبات القدرات المتنامية للفئات العمرية المختلفة.

ولفت إلى سعي الهيئة لخلق جيل قيادي من خلال دعم مركز إعداد القادة إضافة إلى أنها شرعت بتنفيذ برامج تدريبية تنموية لتعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة وضباط الكليات العسكرية.



وأفاد الربيعان بأن الهيئة تتابع تنفيذ أنشطة وبرامج رياضية وشبابية واجتماعية وترويحية في مراكز الشباب بشراكة مجتمعية موضحا أن هذه البرامج تم اعتمادها بناء على رغبة الشباب أنفسهم بعد أن نظمت الهيئة ملتقيات الأربعاء التي كانت منصة لاستطلاع آراء الشباب والتعرف على رغباتهم وطموحاتهم.



وبين أن الهيئة فتحت للشباب الملاعب والقاعات في مراكزها عبر اتاحة الفرصة لهم لحجزها إلكترونيا مؤكدا حرص الهيئة على تسهيل ودعم المشاركات الخارجية للشباب في المنتديات والمؤتمرات الشبابية.



وقال الربيعان إن الهيئة بصدد التجهيز لتنفيذ العديد من الفعاليات ضمن احتفالية البلاد في يوم الشباب الكويتي وكذلك في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي المقبل وتدشين الحافلة الابتكارية الهادفة إلى تشجيع الشباب على البحث العلمي.



وأضاف أن الهيئة ستنهي قريبا أعمال التصميمات الهندسية لعدة مراكز شباب جديدة ووفق أحدث التقنيات وهي مراكز (صباح السالم) و(جابر العلي) و(عبدالله المبارك) و(جليب الشيوخ) مشيرا إلى أنها ستقوم كذلك بتطوير عدد من المراكز الموجودة.



وكان افتتاح حدث (الكويت عاصمة للشباب العربي 2017) بدأ 15 مايو الماضي وتتضمن فعاليات هذا الحدث أنشطة شبابية متنوعة ومميزة على مستوى العالم العربي.