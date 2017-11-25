اسامة ابو السعود

ادان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري الهجوم الارهابي الذي استهدف احد المساجد في شمال سيناء واسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى



واعرب الوزير الجبري عن شجبه لهذا الحادث الارهابي الشنيع مؤكدًا التضامن مع الشعب المصري في حربه ضد الارهاب وتأييده للخطوات التي تتخذها مصر في سبيل الحفاظ على امنها واستقرارها للتصدي لكل المحاولات الاجرامية التي تستهدف وحدة الصف المصري



واضاف الجبري ان الامة ابتليت بداء الارهاب والتطرف الامر الذي يجعلنا أمام تحديات كبيرة لحماية بلادنا من هذا الداء الذي سينقشع حتمًا بتظافر الجهود العربية والاسلامية بمحاربة الارهاب حتى اجتثاثه من جذوره



وقدم الجبري التعازي للحكومة والشعب المصري بالضحايا الذين سقطوا في العمل الارهابي ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى

ومن جهته استنكر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الأمين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية المهندس فريد عمادي العملية الارهابية التي وقعت في مسجد الروضة بسيناء واسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى الابرياء



ووصف الوكيل عمادي العمل بالارهابي الجبان الذي يتنافى مع الدين الاسلامي الحنيف ومع كل الشرائع والاعراف والقيم الانسانية ولم يراع منفذوه بيوت الله وحرمة الانفس التي حرمها الله مؤكدًا على وجوب تظافر الجهود لمحاربة الارهاب بكافة اشكاله والتصدي لكل المحاولات التي تريد اثارة الفتنة





وقال عمادي ان لا مخرج للامة ولا نجاة لها من هذه الاعمال الارهابية والأفكار الضالة الا بنشر الوسطية وتعزيز سماحة الاسلام ليستقيم الناس على رسالة السماء السامية وليرى الناس الرحمة والرأفة في ديننا .



وأعرب عمادي عن خالص التعازي وصادق المواسأة الى أسر الضحايا داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل