صرح وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع أثناء زيارته لموقع المشروع رقم (هـ ط/225) تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق المستحدث من طريق سعدالعبدالله إلى بوابة بحيث أن نسبة إنجازالمشروع (19%) من أعمال العقد ، مشيرا بأن العمل بالمشروع يسير طبقا للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والاستفادة منه في تطوير وتحديث شبكة الطرق الإقليمية على مستوى البلاد ولا سيما أن المشروع يتم تنفيذه في المنطقة الشمالية بمستوى خدمه عالي ليتناسب مع الاحتياجات المستقبلية ، والتي من المتوقع أن تشمل نهضة عمرانية متزامنه مع إنتهاء العمل بجسر الشيخ جابر الصباح وإنتهاء العمل بمشروع ميناء مبارك الكبير ، حيث سيتم إنشاء مدن جديدة حول المشروع وبالقرب منه وهم مدينة الصبية الجديدة ومدينة الصابرية ومدينة الحرير مع رفع السعة اللوجستية للطريق لتخدم نقل البضائع إقليميا بسهولة ويسر من ميناء مبارك الكبير إلى الطرق الإقليمية الأخرى وخاصة لمنفذ العبدلي.



وأكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م. أحمد الحصان للعاملين بالمشروع ببذل قصارى جهدهم لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الأشغال م. عبدالرحمن المطوع الذي يولي مشاريع قطاع هندسة الطرق إهتماما كبيرا ، إيمانا من معاليه بأهمية المشروع فـــــي تنمية وتعمير منطقة شمال الكويت طبقا للتوجيهات السامية لصاحب السمو ، وتنفيذا لمتطلبات المخطط الهيكلي لدولة الكويت .

ومن ناحية أخرى أعلن الحصان بأن المشروع هو المرحلة الاولى للطريق الأقليمى حتى منفذ العبدلي ، وأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تسعى بمشاريع الطرق الأقليميه لربط مناطق الكويت المختلفه لرفع السعة اللوجستية للطرق لتسهيل حركة المرور والقضاء على الإختناقات المرورية وخدمة المناطق الإسكانية الجديدة.



كما أعلن مدير إدارة الطرق السريعة المهندس/ ضاري خليفة بأن العقد هـ ط/225 يتكون من إستحداث طريق بطول سبعه وعشرون ونصف كيلومتر في إتجاهين كل إتجاه يتكون من ثلاث حارات مع إمكانيه إضافة حارة رابعة مستقبلا بالأضافة إلى أربعة تقاطعات مع الطريق وتقاطع مع مسار القطار ، جاري تنفيذ التقاطع مع مسار القطار حيث تم الإنتهاء من صب القواعد والحوائط وسقف التقاطع وجاري تنفيذ التقاطع الأول ويتكون من ستة جسور والتقاطع الثانى يتكون من جسر علوى ودوار أرضي وجاري تجهيز العمل بالتقاطع الثالث والرابع حيث يتكون كل منهم من جسر علوي مزدوج الإتجاه متعدد الحارات ، وأن العمل يسير طبقا لما هو مخطط له لتحقيق الهدف الذى يسعى من أجله الجميع وهو التنميه وتوفير شبكات طرق حديثة لربط مناطق الكويت المختلفة.

وشكر مدير إدارة الطرق السريعة العاملين بالمشروع على تحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة متمنيا للجميع التوفيق.