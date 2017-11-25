أدان مكتب إتحاد الإعلاميين العرب في دولة الكويت العمل الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة في جمهورية مصر العربية في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة الماضي .

وقال رئيس مكتب الإتحاد الأمين العام المساعد د.زهير العباد ،أن مكتب الإتحاد يدين تلك العملية الإجرامية التي خرجت عن كل الأعراف والقيم الإنسانية والإسلامية وخاصة الإعتداء بالقتل على الآمنين المصلين في مساجد الله سبحانه وتعالي الذين لا علاقة لهم بالشأن السياسي سواء من الأطفال وكبار السن والرجال المدنيين .

وأضاف أن العملية تكشف لإستراتيجية أعمال تقوم بها منظمات إرهابية كداعش التي لا علاقة لها بدين أو عقيدة وتهدف إلى ضرب كيان مصر شعبا قبل الحكومة وذلك لزعزعة الأمن والإستقرار وضرب أنشطتها العامة وكذلك خلق حالة من الفوضى تتيح للفكر الإرهابي الولوج إلى المجتمع المصري الذي لن ينصاع لتلك المحاولات الفاشلة ، حيث أثبت التاريخ أصالة الشعب المصري بالتضامن والتعاضد وعدم إنصياعه للأفكار المتطرفة .

وتمنى مكتب إتحاد الإعلاميين العرب المعتمد من جامعة الدول العربية وأعضاؤه من مختلف الدول العربية أن ينصر الجيش المصري في عمليات تطهير مصر من المتطرفين والإنتقام للشهداء الأبرار .‏‫