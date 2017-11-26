الحصان: 19% نسبة الإنجاز في المشروع ومن المتوقع إتمامه في نهاية 2019

المشروع يتضمن إنشاء طريق بطول 27.5 كيلومتراً بـ 3 حارات في كل اتجاه و4 جسور علوية وجسر لمسار القطار

إنجاز الأعمال الإنشائية يبلغ 14.25% وأعمال الطرق 67.52% وأعمال الكهرباء 7.08%

خليفة: تم إنجاز صب القواعد والحوائط والسقف لتقاطع الطريق مع مسار القطار فرج ناصر

صرح وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع بأن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء وصيانة طرق ومجاري وخدمات أخرى للطريق المستحدث من طريق سعد العبدالله إلى بوابة بحيث تبلغ (19%)، مشيرا إلى أن العمل بالمشروع يسير طبقا للبرنامج الزمني في تطوير وتحديث شبكة الطرق الإقليمية على مستوى البلاد، ولاسيما أن المشروع يتم تنفيذه في المنطقة الشمالية بمستوى عال من الخدمة ليتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، والتي من المتوقع أن تشمل نهضة عمرانية متزامنة مع انتهاء العمل بجسر الشيخ جابر ومشروع ميناء مبارك الكبير، حيث سيتم إنشاء مدن جديدة حول المشروع وبالقرب منه وهي مدينة الصبية الجديدة ومدينة الصابرية ومدينة الحرير مع رفع السعة اللوجستية للطريق لتخدم نقل البضائع إقليميا بسهولة ويسر من ميناء مبارك الكبير إلى الطرق الإقليمية الأخرى وخاصة لمنفذ العبدلي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير المطوع صباح أمس إلى موقع المشروع لتفقد سير العمل في المرحلة الأولى منه، والوقوف على آخر مستجداته ودفع وتيرة العمل لإنجازه حسب الجدول.

رافق الوزير خلال الجولة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان ومدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة م.ضاري خليفة ومدير مكتب المدير العام سليمان الدوسري والجهاز التنفيذي والمقاول والاستشاري.

وعلى هامش الجولة، قال مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان إن هذه الزيارات من شأنها أن تحفز العاملين داخل المشاريع على بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الإنتاج لإنجاز المشاريع خلال مواعيدها التعاقدية، وبالتالي الاستفادة القصوى منها في تحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد، مضيفا أن الوزير المطوع اطلع على الخطوات التنفيذية للمشروع وأشاد بالجهود التي تبذل فيه.

وأوضح أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حتى تاريخه 19% وفقا للمواعيد التعاقدية ومن المتوقع إنجازه في نهاية 2019 بهدف تسهيل الحركة المرورية وزيادة معدل الأمان لمواكبة الكثافة في الحركة المرورية نتيجة لتطوير المناطق حول الطريق ومشاريع كبرى مثل مشروع ميناء مبارك الكبير حتى العام 2030.

وأفاد الحصان بأن المشروع يتضمن إنشاء طريق بطول 27.5 كيلومترا بثلاث حارات في كل اتجاه، وإنشاء 4 جسور علوية بعرض 3 حارات في الاتجاهين على مسار الطريق وإنشاء جسر لمسار القطار، مشيرا إلى أن المشروع يقع ضمن حيز محافظة الجهراء ويخدم مناطق الصبية وشمال الصبية وميناء مبارك الكبير.

وأضاف الحصان أن المشروع يشمل أعمالا إنشائية بنسبة 14.25% وأعمال طرق بنسبة 67.52% وأعمال كهرباء بنسبة 7.08% وأعمال الخدمات (صحي/ مياه/ أمطار/ ري) وأعمال الهاتف بنسبة 0.39% وأعمالا أخرى بنسبة 6.98%.

وشدد الحصان على حرص الهيئة على دفع وتيرة العمل داخل مشاريع الطرق من خلال المتابعة الحثيثة لكل مجريات العمل أولا بأول والوقوف على جميع العقبات والتحديات والعمل على حلها لإفساح المجال أمام خطوات التنفيذ لتسير وفقا للمواعيد التعاقدية والاستفادة من هذه المشاريع في تطوير شبكة الطرق، مؤكدا استمرار الهيئة في سياسة التسليم الجزئي للمشاريع وإدماج ما انجز منها في الشبكة للتخفيف من حدة الأزمة المرورية في كثير من المناطق خاصة الداخلية التي تشهد كثافة مرورية عالية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الأمان والسلامة على الطرق والتقليل من الحوادث المرورية.

من جهته، أعلن مدير إدارة الطرق السريعة م.ضاري خليفة بأن العقد هـ ط/225 يتضمن تنفيذ التقاطع مع مسار القطار حيث تم الانتهاء من صب القواعد والحوائط وسقف التقاطع وجار تنفيذ التقاطع الأول ويتكون من 6 جسور والتقاطع الثاني يتكون من جسر علوي ودوار أرضي وجار تجهيز العمل بالتقاطعين الثالث والرابع، حيث يتكون كل منهم من جسر علوي مزدوج الاتجاه متعدد الحارات، وأن العمل يسير طبقا لما هو مخطط له لتحقيق الهدف الذي يسعى من أجله الجميع وهو التنمية وتوفير شبكات طرق حديثة لربط مناطق الكويت المختلفة.

وشكر مدير إدارة الطرق السريعة العاملين بالمشروع على تحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة متمنيا للجميع التوفيق.