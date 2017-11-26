أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم أهمية دور إدارة المرأة والطفولة في تنمية مهارات الطفل والأسرة في المجتمع من خلال الأنشطة التي تنظمها وخاصة في مجالات حدائق الأطفال لما لها من تأثير مباشر في تنمية مهارات وقدرات الأطفال وقضاء أوقات فراغهم في جو أسري مفيد، متقدما بالشكر للقائمين على حدائق الأطفال وما يقدمونه من جهود في تقديم كل ما يساهم في تنمية وتطوير قدرات ومهارات الأسرة والطفل، مثمنا الدور الاجتماعي المميز لهذه الإدارة في نشر التوعية والتأكيد على الولاء وحب الوطن من خلال ما تعده من برامج وأنشطة تؤكد أهمية زرع حب الوطن والولاء لهذه الأرض الطيبة.

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره المهرجان الذي أعدته إدارة المرأة والطفولة بالتعاون مع إدارة تنمية المجتمع بمناسبة يوم الطفل العربي بتنظيم من قسم تنمية الطفل ورئيسة القسم هنادي الشايجي.

واشتمل المهرجان على أوبريت مصغر ومعرض شاركت فيه إدارة تنمية المجتمع وبعض جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، كما تم تكريم مشرفات الحدائق والجهات المشاركة في هذا المهرجان.