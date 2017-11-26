الفودري: الملتقى تفعيل لأحد مسارات المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل»

الورع: «التجاري» يدعم مجمل الفعاليات التي تخدم المواطن خاصة المرتبطة بالبيئة

عبد الهادي العجمي ـ سمير خضر

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد ان برامج وأنشطة المحافظة تترجم أهمية تكامل الجهود الرسمية والأهلية والتطوعية لخدمة كل مواطن ومقيم على امتداد محافظة الخير ـ الأحمدي ـ والكويت الحبيبة، لافتا الى الحرص على إقامة الشراكات الناجحة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية، لتحقيق التوعية والتنمية المنشودة في مجالات الصحة والبيئة والثقافة والفنون والتراث والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات.

جاء ذلك خلال تدشين الخالد فعاليات الملتقى التوعوي الترفيهي الثاني الذي تنظمه المحافظة للعام الثاني على التوالي تحت رعايته وبمشاركة 25 جهة رسمية واهلية وتطوعية معنية بالصحة والسلامة البيئية والتراث والترفيه، وذلك في مجمع كويت ماجيك بمنطقة ابوحليفة، بدعم البنك التجاري الكويتي.

وتقدم الخالد بالشكر والتقدير الى شركاء النجاح من الجهات الراعية والمشاركة في الملتقى في دورته الثانية، خاصة مسؤولي مجمع كويت ماجيك، ووزارة الإعلام، والبنك التجاري، مثمنا الجهد المبذول من قبل فريق عمل محافظة الأحمدي الذي خطط ونفذ وتابع كل ما يخص الملتقى، داعيا المولى سبحانه أن يوفق الجميع، كل في موقعه، للعمل على تحقيق المزيد من التميز لمحافظة الأحمدي وإعلاء راية الكويت في مختلف المجالات في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

من جانبه اكد مدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة ومنسق عام المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي اجمل» ابراهيم الفودري، ان الملتقى بمنزلة ترجمة واقعية لأحد مسارات المشروع الذي يهتم بالتنمية الصحية والسياحية، مثمنا المشاركة الفاعلة لكافة الجهات، لتحقيق اهداف الملتقى في تقديم خدمة توعوية تثقيفية وترفيهية لأهالي وقاطني الاحمدي والكويت بوجه عام.

بدوره، اشار مدير ادارة العلاقات الحكومية بالمحافظة ومنسق عام الملتقى حامد الابراهيم الى ان افتتاح الملتقى مثل بداية للانطلاق نحو فعاليات اخرى في المستقبل، موجها الشكر الى الجهات المشاركة والقائمين على ادارة مجمع كويت ماجيك التي حرصت على تقديم كافة التسهيلات مما ساهم في انجاح الملتقى.

القطاع الترفيهي

وثمن رئيس مجلس ادارة مجموعة عدنان الصالح المالكة لـ «كويت ماجيك» و«حولي بارك» عدنان صالح مبادرة محافظة الاحمدي واستمرارها في اقامة هذا الملتقى المتميز للعام الثاني على التوالي، في ظل وجود إهمال شديد للقطاع الترفيهي في البلاد، وهو ما يظهر في اغلاق عدد من المرافق الترفيهية الحيوية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، ومنها المدينة الترفيهية ومنتزه الشعب، وإهمال تطوير البعض الآخر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في سياسة إدارة المرافق الترفيهية والسياحية التي تعتبر المتنفس الرئيسي للعائلات، خصوصا أن المرافق الترفيهية المتاحة حاليا باتت محدودة للغاية، وأصبح المواطن يفتقد للوجهات الترفيهية اللائقة.

وعن دعم البنك التجاري للملتقى قالت مساعدة مدير عام إدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك أماني الورع إن رعاية البنك للملتقى التوعوي الترفيهي الثاني جاءت استمرارا للترتيبات التي قام بها البنك فـي وقت سابق والهادفة إلى دعـم الفعاليات المختلفة التي تنظمها محافظات الكويت ومنهـا محافظة الأحمدي وفي إطار جهود البنك المكرسة لرعاية الفعاليات التي تصب في مصلحة المواطن خاصة إذا ما ارتبطت بالبيئة وأهمية المحافظة عليها والجهود التنمـوية المسـتدامة التي تخدم الكويت.

‎توعية بيئية

‎بدورها، أشارت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد الى انه في إطار مسؤولياتها المجتمعية تعمل الجمعية على تعزيز ونشر صحيح المعرفة والتثقيف البيئي، مضيفة ان الجمعية تشارك في فعاليات الملتقى من خلال حملتها المجتمعية للتعريف بقانون حماية البيئة.

‎يذكر ان الملتقى شهد إقبالا لافتا ومشاركة واسعة من أهالي وقاطني مناطق محافظة الأحمدي، خاصة ان الجهات المشاركة قدمت خدمات توعوية متنوعة علاوة على فحوص السكري والكوليسترول وضغط الدم.