الخراز: تطوير شامل للصندوق الخيري بدور الرعاية وتوفير مصدر دخل ثابت له

الأنصاري: الاتفاقية تضمنت تنظيم دورات وورش عمل مكثفة تقوم بها «النجاة الخيرية» بشرى شعبان

وقعت جمعية النجاة الخيرية بروتوكول تعاون مع وزارة الشؤون، بحضور وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز والوكيل المساعد للشؤون القانونية ورئيس مجلس ادارة الصندوق الخيري، عبدالعزيز شعيب ومدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري ومن جانب جمعية النجاة الخيرية د.محمد الانصاري المدير العام ود.جابر الوندة نائب المدير العام وعمر الثويني مدير ادارة الموارد والتسويق.

وأشاد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز بهذا الاتفاق، موضحا أن الاتفاق يهدف لتوفير مصدر دخل ثابت للصندوق يمكن من خلاله تحقيق الأهداف التي يسعى لتنفيذها، ومنها الخدمات الثقافية والتربوية والتعليمية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية. مبينا ان البروتوكول يهدف ايضا الى التطوير الشامل للصندوق الخيري بدور الرعاية وأن تكون جمعية النجاة هي الواجهة التسويقية والتنفيذية للصندوق.

واشاد الخراز بعالمية العطاء الإنساني الذي تقدمه جمعية النجاة الخيرية مثمنا دورها الفاعل داخل الكويت، ورعايتها للكثير من المشاريع الانسانية والخيرية ودورها المهم في التنمية المستدامة للمجتمعات الفقيرة خارج الكويت ومد يد العون للشرائح المستهدفة، من جانبه أكد مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.محمد الانصاري أن رؤية العمل الخيري والإنساني بالنجاة الخيرية تهدف إلى إقامة الدور والمنشآت الخيرية والانسانية الفاعلة، التي تقدم خدمات راقية ومؤسسية في شتى المجالات، مشيدا بالجهود البارزة والحثيثة التي يسعى الصندوق الخيري لتنفيذها والتي تطمح إلى تقديم المساعدة للإدارات ودور الرعاية الاجتماعية في تطوير مشاريعها وبرامجها.

وأضاف ان الاتفاقية تضمنت تنظيم دورات وورش عمل مكثفة تقوم بها النجاة الخيرية بطريقة احترافية وعلمية، من واقع خبرتها الطويلة في العمل الخيري والإنساني، ومن خلال مؤسساتها التدريبية، وذلك لصقل العاملين في الصندوق الخيري وتنمية مهارتهم وزيادة خبراتهم، وذلك لتحقيق أهداف الصندوق التي يسعى إلى تحقيقها.

ومن جهته ثمن رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري للرعاية عبدالعزيز شعيب دور جمعية النجاة الخيرية واعتبرها وجها مشرقا من أوجه الكويت الخيرية والإنسانية.