أعلن مجلس إدارة نقابة العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني عن استهجانه لتصرفات بعض أفراد وزارة الداخلية في مطار الكويت الدولي تجاه موظفي الإدارة العامة للطيران المدني دون وجه حق.

وأكدت النقابة في بيان صحافي أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات العليا المختصة، فإنه لا مانع لديها في التصعيد، حتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل مرة أخرى وخشية أن تمتد إلى خارج العمل.

وذكرت النقابة في بيان ان هذه التصرفات تعكس صورة سيئة لواجهة دولتنا الحبيبة الكويت، داعمين موقفنا هذا ببعض التقارير التي سبق أن سجلت في حق بعض رجال الأمن.