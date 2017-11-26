توفير السلع طوال أيام العرض الذي سينتهي في الثالث من ديسمبر المقبل

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية عبدالرزاق الضفيري أن مجلس الإدارة افتتح عرض التخفيضات الكبرى التسويقي الأول والذي يعتبر الأفضل من نوعه على مستوى جمعيات محافظة الجهراء، حيث تجاوز الخصم على بعض السلع الضرورية والاستهلاكية الشبه يومية قرابة 70% وتجاوز عدد الأصناف أكثر من 200 صنف بالتعاون مع كبرى الشركات بالبلاد التي نقدم لهم الشكر على تعاونهم مع مجلس الإدارة وتفهمهم بحداثة مجلس الإدارة ووقوفهم إلى جانبه في رفع العديد من التخفيضات.

وقال الضفيري في تصريح صحافي بعد افتتاحه عروض التخفيضات بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات عبدالهادي الضفيري وعضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة عبدالله العنزي ورئيس قسم المشتريات رسول السحيمي إن هذه التخفيضات هي الأولى ولن تكون الأخيرة وسوف نفي بوعدنا للمساهمين خاصة وأهالي محافظة الجهراء عامة أنها لن تكون عند نفاذ الكمية بل حرصنا على توفيرها طيلة أيام العرض الذي سينتهي في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح الضفيري أن مجلس الإدارة قام بدراسة إحصائية قبل قرابة الثلاث شهور الماضية في حصد أكثر السلع التي عليها إقبال بالأسواق المركزية وتم ضمها للعروضات خاصة المنظفات بأنواعها والتي عليها إقبال مستمر وكذلك بعض المواد الغذائية وسوف يتم جميع السلع في الأسواق المركزية الكبرى التابعة للجمعية سواء في القصر والنعيم وتيماء.

وأشار الضفيري الى ان مجلس الإدارة حرص على افتتاح العروض في هذا التاريخ لتواكب معاشات الموظفين بالبلاد في مختلف الجهات الحكومية وحتى في القطاع الخاص التي تبدأ في بعضها ومنها المؤسسات العسكرية ابتداء من الثاني والعشرين من كل شهر وتستمر حتى نهاية الشهر حتى يستفي أغلب قاطني محافظة الجهراء من هذه العروض، متقدما بالشكر للجنة المشتريات على هذه الأسعار والخصومات المميزة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرصهم على جموع المستهلكين.