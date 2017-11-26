بشرى شعبان

أعلن نائب المدير العام للقطاع التعليمي والتأهيلي بهيئة شؤون ذوي الإعاقة ماجد الصالح، رفع كشف بالمبالغ المتأخرة الى القطاع المالي والإداري تمهيدا لصرفها الى المؤسسات التعليمية المستحقة، موضحا ان القطاع المختص يعمل عبر القنوات الرسمية بإجراءات توريد المتأخرات بالتنسيق مع وزارة المالية.

وقال الصالح في تصريح للصحافيين ان الهيئة حريصة على حفظ حقوق جميع المدارس المستحقة، إلا ان هناك ملاحظات يجري تلافيها، آملا ان تكون عملية الصرف في أقرب فرصة. وأكد ان عدد الملفات التعليمية قارب سقف الـ 8000 ملف، حيث ان عملية التسجيل ما زالت سارية، موزعين على 97 مدرسة وحضانة ومؤسسة تابعة وغير تابعة للهيئة.

وأشار الى انهم سائرون في عملية رقابة ومتابعة الجهات والمؤسسات الحاضنة لأبنائنا المعاقين، لافتا الى وجود ملاحظات سيتم إبلاغ الجهات المعنية بها حتى يتم تلافيها بمدة لا تزيد على الشهر (وقد يمنحون فرصة أخيرة)، وان لم يستجيبوا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الموافقة او إلغاء ترخيص الجهة المخالفة.

وذكر الصالح انه تم إلغاء كيان حضانة وهناك مدارس في الطريق، كما ان الهيئة بصدد إخطار بعض المدارس بالملاحظات المسجلة عليها، لافتا الى ان الهيئة تتعامل مع جميع الجهات بمسطرة واحدة.