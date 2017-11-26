دارين العلي

بتوجيهات من وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري شن فريق الضبطية القضائية حملة واسعة على مزارع الوفرة بمحافظة الأحمدي بعد ورود بلاغات عن وجود مخالفات جسيمة تتعلق بشبكة المياه العذبة.

وأعلن نائب رئيس فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري عن ضبط حالة سرقة مياه لإحدى الحيازات الزراعية يقوم أصحابها بتغذية المزرعة بمياه عذبة قبل وصولها للعداد، حيث تم تحرير محضر بذلك وقطع المياه عن المزرعة نتيجة ذلك وتحويل المتسبب إلى لجنة العمل بالقانون ٤٨/ ٢٠٠٥ التي قامت بتحويل هذه المخالفة الجسيمة إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، كما تم ضبط حالة هدر مياه واكتفى الفريق بتوجيه إنذار شفهي لصاحب الحيازة والذي تعهد بعدم تكرار هدر المياه وتواجد من فريق الضبطية القضائية في الحملة كل من رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي ونائب رئيس الفريق أحمد الشمري.