عبدالله الراكان

أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري حرص الهيئة على استثمار طاقات الشباب من صغار السن برعايتها لبرنامج «مكارم» الذي يسعى لإبراز إبداعات طلبة المرحلة الابتدائية وصناعة جيل قيادي قادر على إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

وقال المطيري في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه معرض «موهبتي» الأول ضمن البرنامج والذي أقيم في مجمع 360 ان المعرض شكل فرصة لاكتشاف المواهب الواعدة في مجال الفن التشكيلي، مشيدا بالأعمال المميزة التي قدمها طلبة وطالبات المنتمين لـ «مكارم» في هذا المعرض والتي عبرت عن خيالهم الواسع وفكرهم غير التقليدي.

وذكر ان «مكارم» يهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى الطالب الموهوب وتقديره لذاته ولموهبته لتقديم رسائل إيجابية عن المجتمع، مثمنا دعم جميع العاملين في البرنامج وكذلك أولياء أمور الطلبة الذين كانوا عاملا مهما في نجاح أنشطة مكارم. من جانبه، قال رئيس فريق برنامج مكارم محمد الوليد في تصريح صحافي مماثل ان المعرض هو نتاج إبداعات طلبة وطالبات فريق «موهبتي» من ضمن «مكارم» وهم ٤٠ طالبا وطالبة من أصل ٢٠٠ شاركوا في المرحلة الأولى للبرنامج، مشيدا بتعاون وزارة التربية ممثلة بمنطقة الجهراء التعليمية والتي تحتضن أولى محطات «مكارم». وأشار الوليد الى ان الفريق عقد 4 ورش العمل للطلاب لتطوير وتنمية مواهبهم الفنية ما أثمر هذه اللوحات المميزة التي ازدان بها المعرض، وهي جميعا من أعمال طلاب وطالبات «مكارم» مشيرا إلى أن فريقه يعتزم تنظيم فعاليات وأنشطة البرنامج في باقي محافظات البلاد وذلك بصورة تتابعية.

وشهد افتتاح المعرض تكريم المشاركين في المعرض وهم عدد من موجهي ومعلمي التربية الفنية ومديري ومديرات المشاركين في المعرض وكذلك الطلبة والطالبات وجميعهم من منطقة الجهراء التعليمية.