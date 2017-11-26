تحت رعاية سفير المملكة الاردنية الهاشمية بالكويت صقر ابوشتال، نظم مجلس الجالية الاردنية بالكويت يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر «اليوم الرياضي السنوي الترفيهي المفتوح» لأبناء الجالية الاردنية على ملاعب الهيئة العامة للشباب بمنطقة بيان.

وبدأت الفعالية بعزف السلامين الوطنيين الكويتي والملكي الاردني، ثم ألقى السفير ابو شتال كلمة حيا فيها الحضور الغفير، مثمنا ما تعنيه مثل هذه الفعاليات من تكاتف وتواصل بين أفراد الجالية الاردنية بالكويت، وشكر القائمين على تنظيم هذا المهرجان ممثلين في اللجنة الرياضية ورئيسها الكابتن مصطفى الحرباوي.

بدوره، ألقى أمين عام الجالية الاردنية بالكويت نبيل العبدالله كلمة شكر فيها السفير الاردني على رعايته لجميع أنشطة الجالية، وشكر الحضور الكريم وأثنى على الشركات الراعية لهذا الحدث المميز. وقد أقيمت مباراة استعراضية في كرة القدم ضمن الفعاليات بين قدامى منتخب الكويت ومنتخب الجالية الأردنية، وأسفرت عن فوز منتخب الكويت بنتيجة ٣ - ٢، وقد مثل قدامى منتخب الكويت اللاعبون: احمد الطرابلسي، جمال مبارك، محمد بنيان، بدر حجي، عبدالرحمن الموسي، فرج لهيب.