أكدت الهيئة العامة للشباب نجاح فعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017» التي تستضيفها البلاد حاليا، إذ تتميز بالتنوع وارتباطها المباشر بالشباب.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة د.جاسم الربيعان في تصريح صحافي أمس، إن هذه الفعاليات، والتي نفذها الجهاز التنفيذي للهيئة، ترمي إلى التنمية الإيجابية للشباب باعتبارهم الفاعل الأساسي فيها.

وأضاف الربيعان أن الهيئة وضعت في هذا الإطار خطة شاملة للرعاية الشبابية بالتعاون مع الجهات المعنية وأهمها التوسع في إنشاء المؤسسات والمرافق الشبابية في محافظات البلاد الست.

وأوضح أن الهيئة جمعت من خلال هذه الفعاليات الشباب العربي المحب لفن المسرح في مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، كما عقدت ملتقى ثقافيا للشباب العربي في الفترة الماضية، واللذان شهدا مشاركة واسعة ونجاحا كبيرا ودعما للمبدعين العرب.

وذكر ان الهيئة نجحت أيضا في إطلاق جائزة مركز العمل الإنساني للشباب العربي لدعم وتشجيع الأعمال الإبداعية في مجال العمل التطوعي والإنساني في العالم العربي.