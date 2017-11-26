مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان العد التنازلي لإعلان الحكومة الجديدة بدأ اعتبارا من بداية هذا الاسبوع.

وأعلنت المصادر انه ستتم مواصلة المشاورات تمهيدا لعرض حقائب على وزراء جدد الى جانب تدوير بعض الوزراء الحاليين.

وتوقعت المصادر ان يتم إعلان الحكومة نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه.

وعما إذا كان هناك احتمال أن يتأخر إعلان الحكومة عن ذلك، أجابت المصادر: نستطيع القول ان العمل يتم على إنجاز التشكيل الذي تطمح إليه السلطتان في هذا التوقيت.

في السياق ذاته، أوضحت مصادر برلمانية أنه أصبح في حكم المؤكد ان الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة في 28 الجاري، وتاليا لن تتم الدعوة لعقد جلسة في هذا التاريخ.

على صعيد الدعوة الى زيادة عدد النواب في الحكومة، أفادت مصادر خاصة بأن هناك آراء تؤيد زيادة عدد النواب المحللين في الحكومة لتحقيق عدة أهداف من أهمها العمل على دعم مرحلة الهدوء التي بدأت تباشيرها، الى جانب دعم الجانب الحكومي وتغليب الدور التشريعي، إضافة الى الإسراع في الاتفاق على الأولويات الحكومية النيابية.

وأضافت أن هناك آراء ترفض ذلك وبشدة حتى لا تكون الخطط التكتيكية للحكومة مكشوفة أولا بأول أمام أعضاء البرلمان على حد قولها.

وأعربت المصادر عن تطلعها للوصول الى اتفاق يوضع موضع التنفيذ ويسهم في تحريك عجلة التشكيل وحضور الحكومة الجلسات البرلمانية.