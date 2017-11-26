حرصا من ديوان المحاسبة على نشر الثقافة الرقابية من خلال مشاركته بمعرض الكويت الدولي الثاني والأربعين، أقام الديوان ندوة بعنوان «دور المواطن في المحافظة على المال العام» والتي حاضر فيها كل من مدقق بإدارة الرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية خالد الصفي ومدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية هند البلوشي وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2017.

وقال خالد الصفي ان الندوة تجزأت إلى خمسة محاور أساسية، فقد تم التطرق بنبذة «الديوان من حيث النشأة»، والأهداف والاختصاصات، والاستقلالية، والجهات المشمولة برقابة الديوان، فيما تناول المحور الثاني تعريف المال العام وأهم القوانين المنظمة له من حيث القوانين التي يتم الاستناد إليها، وتعريف المال العام.

وأضاف الصفي أن المحور الثالث تحدث عن دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام، فيما اشتمل المحور الرابع دور الجهات الحكومية في الحفاظ على المال العام. وفي الختام تم الحديث عن دور المواطن في الحفاظ على المال العام.

جدير بالذكر أن الديوان من ضمن المشاركين في معرض الكويت الدولي الثاني والأربعين لعرض إصداراته المختلفة في المعرض والإجابة على جميع أسئلة الحضور حول المطبوعات التي يوفرها.

المحور الأول: نبذة عن ديوان المحاسبة

لماذا نحافظ على المال العام؟

امتثالا لقول الله تعالى في سورة البقرة آية 188 بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) صدق الله العظيم.

طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لأن المال العام مملوك لجموع الناس وليس لفرد بعينه.

وتم البدء بالتحدث عن نشأة وأهداف واختصاصات واستقلالية ديوان المحاسبة وكذلك الجهات المشمولة برقابته.

المحور الثاني: تعريف المال العام وأهم القوانين المنظمة له.

القوانين التي يتم الاستناد إليها

القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة. القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم رقم 16 لسنة 1960 بشأن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

تعريف المال العام

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها.

الهيئات العامة والمؤسسات العامة

الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

المحور الثالث: دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام

أنواع الرقابة في الديوان وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964

رقابة مسبقة حيث تخضع لها المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار كويتي فأكثر، وقد ألزم القانون تلك الجهات بألا ترتبط أو تتعاقد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بديوان المحاسبة، والديوان لا يصدر موافقته في هذه الحالات إلا بعد بحث الأوراق والتثبت من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن جميع الاجراءات الواجب استيفاؤها قد تمت مراعاتها وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة.

رقابة لاحقة وهي الرقابة التي تجري أثناء أو بعد قيام الجهات بدورها أو أعمالها والتأكد من أن ميزانية تلك الجهات تصرف في الأغراض التي خصصت لها وفقا للإجراءات والأنظمة المعمول بها.

الإجراءات القانونية للديوان وفق قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993

الرقابة على قرارات التصرف في استثمار الأموال العامة.

الرقابة على أوضاع الأموال العامة المستثمرة.

الجرائم المتعلقة بالمال العام. وتتمثل في الاختلاس والاستيلاء والتربح وجريمة إفشاء الأسرار والضرر غير العمدي بالمال العام.

تعيين وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها وتحديد اختصاصاته.

المحور الرابع: دور الجهات الحكومية في الحفاظ على المال العام

حدد المشرع اختصاصات ومسؤوليات كل جهة ضمن قانون إنشائها، والذي من خلاله تمارس عملها والمهام الموكلة لها بما يضمن تحقيق النفع للمجتمع، وذلك يتحقق بكفاءة وفعالية إدارة الأموال والمرافق العامة كل وفق اختصاصه، ومن أجل القيام بهذه المهمة على الجهات القيام بالآتي:

الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لعمل كل منها.

الالتزام بمعايير العمل المؤسسي ووضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة للحفاظ على حرمة الأموال العامة، والتحقق من عدم ضياعها وهدرها والعبث بها.

تفعيل نظام التدقيق والمراجعة الداخلية لضمان صحة سير الأعمال.

إحكام الرقابة على العقود الحكومية والتحقق من صحة وسلامة تنفيذها.

تطبيق أحكام القانون على كل من يثبت تعديه على الأموال العامة.

المحور الخامس: دور الموظف العام في الحفاظ على المال العام

الالتزام بأداء عمله وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بجهة عمله والحرص على الاطلاع على ما يستجد منها.

كفاءة إدارة الأموال العامة المسلمة له والتحقق من توجيهها لمصارفها الصحيحة وسلامة الإجراءات المتخذة بشأنها.

بذل العناية المهنية اللازمة لمنع الإضرار الجسيم بأموال أو مصالح الجهات.

عدم استغلال وظيفته العامة بالحصول على منافع مالية أو مادية له أو للغير بطرق غير مشروعة.

الالتزام بأخلاقيات المهنة بعدم الكشف عن المعلومات السرية التي اطلع عليها بحكم وظيفته للآخرين.

الإبلاغ عن جرائم المال العام السابق الإشارة لها للجهات المختصة «ديوان المحاسبة، النيابة العامة».