أصدرت وكالة الأنباء «كونا» العدد الـ14 من مجلتها الفصلية الخاصة بالطفل «كونا الصغير» لشهر ديسمبر 2017 متضمنا العديد من الموضوعات المشوقة والمفيدة مساهمة منها في رفد ثقافة الطفل في الكويت بأسلوب صحافي ترفيهي ومعرفي جذاب.

وقالت المجلة في افتتاحيتها بعنوان «كويتنا خضراء»، «احتفل أصدقاؤنا الصغار بمناسبة أسبوع التخضير وشارك طلبة المدارس بهذه المناسبة الجميلة وبعضهم رفع شعار (نزرع ونقرأ) كما رفع آخرون شعار (نبيها خضراء) وغيرها من الشعارات التي تعبر عن رؤية الأصدقاء بكويتنا الخضراء».

وأشارت الافتتاحية إلى أن العدد الجديد يتضمن الكثير من الموضوعات منها تحقيقان عن مناسبة أسبوع التخضير متمنية المشاركة مستقبلا في جميع فعاليات مدارس الكويت وأنشطة الأطفال المختلفة ونقلها عبر صفحاتها لكي يطلع عليها جميع قراء المجلة.

وضم العدد موضوعات تربوية وعلمية وثقافية وقصصية متنوعة منها تحقيق عن فعالية «روضة الوفاء» التي أقامت فعالية كبيرة متميزة في حديقة الرميثية شارك فيها كثير من أطفال روضات المنطقة بمناسبة أسبوع التخضير وتحقيق مماثل من مدرسة الأكاديمية العربية الحديثة استعرض آراء الطالبات عن تجربة المدرسة الهادفة إلى غرس روح العمل التطوعي والاهتمام بالبيئة.

وفي باب رواد من بلادي خصص العدد أربع صفحات لأربع شخصيات كويتية كان لها دور ريادي في تاريخ البلاد وهم فهد المعجل والراحلون حسين جاسم وعبدالحسين عبدالرضا وعبدالوهاب الدوسري رحمهم الله.

كما ضم العدد مجموعة متنوعة من القصص المصورة وهي «كونا الصحافي الصغير يزور النادي العلمي» و«اختفاء الحروف» و«رحلة إلى المخيم» و«الطعام المغذي» وموضوعات «الكبشكان» و«المقاصيص» و«مكتبتي الجميلة.. حروف وكلمات من بلدي الكويت» للمؤلفة الكويتية باسمة الوزان إضافة إلى قصة الغلاف «الشمس المريضة» وصور الأصدقاء والتسالي والألعاب.

يذكر أن مجلة «كونا الصغير» التي توزع 40 ألف نسخة من كل عدد مجانا بدأت بالصدور في شهر سبتمبر 2014 بهدف تثقيف أبنائنا الصغار بمجال العمل الصحافي وتعريفهم بفنون الكتابة الصحافية المتنوعة واكتشاف مواهبهم المختلفة.