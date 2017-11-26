قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش: إن الانجاز المسرحي الذي حققته فرقة المسرح الكويتي خلال مسرحية «عطسة» بالحصول على الجائزة الذهبية وأفضل عرض مسرحي متكامل في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة والعشرين لمهرجان المسرح الأردني يضاف إلى سجلات المسرح الكويتي الرائد.

وأشار الدويش الذي ترأس الوفد الكويتي في هذا المهرجان في تصريح صحافي قائلا: «أولا أبارك للكويت وللمسرح الكويتي الرائد الحصول على الجائزة الذهبية في مهرجان الأردن المسرحي، وهو يعتبر دلالة على ريادة وحضور الفن المسرحي الكويتي الذي اعتاد على حصد الاستحقاق دوما في المهرجانات الخليجية والعربية، مثمنا الدور الذي تقوم به فرقة المسرح الكويتي والمستوى المسرحي المتميز الذي قدمه طاقم العمل الشبابي خلال عروض المهرجان، مما انعكس إيجابا على حصد الجائزة الذهبية وتحقيق هذا الإنجاز المشرف للمسرح الكويتي الرائد».

وشدد الدويش على حرص ودعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا في الأمين العام المهندس علي اليوحة في إتاحة الفرص وتسخير كافة الإمكانيات لمشاركة الفرق المسرحية الأهلية في المهرجانات على المستوى الخليجي والعربي، لافتا إلى المستوى المسرحي الرائع الذي قدمته فرقة المسرح الكويتي خلال العرض المسرحي «عطسة»، والذي أشاد به النقاد والمسرحيون ووسائل الإعلام، مؤكدا أن الفن المسرحي في الكويت يحظى بدعم واهتمام ورعاية الدولة، والذي يواصل مسيرته الرائدة بكل نجاح وتميز في استكمال مسيرة الفنانين الرواد خلال الأجيال الشابة الواعدة التي استطاعت أن تحصد النجاح تلو الآخر.