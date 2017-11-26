تقيم مبادرة تنمية الانتوساي (IDI) بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة بالكويت ورشة عمل حول استراتيجيات تعامل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع الأطراف ذات العلاقة والذي سيعقد خلال الفترة من 27/11 حتى 7/12/2017.

وقالت مراقب بإدارة ضمان الجودة وأحد مدربي الورشة سلمى العيسى ان البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركين لوضع استراتيجيات لتعامل الأجهزة الرقابية العليا مع الأطراف ذات العلاقة وذلك لتعظيم أثر نتائج الرقابة وإحداث الفرق في حياة المواطنين.

وأضافت انه سيشارك في الورشة 36 مشاركا (مستوى مدير فأعلى) يمثلون 13 دولة عربية هي: السعودية، قطر، عمان، الكويت، اليمن، العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، السودان، موريتانيا.

وأشارت العيسى الى أن الورشة ستتناول مقدمة عن تعامل الجهاز الأعلى للرقابة مع الأطراف ذات العلاقة، والمفاهيم الأساسية، والأطر الداعمة لتعامل الأجهزة العليا للرقابة مع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك منافع التعامل مع الأطراف ذات العلاقة وأهم التحديات التي يتم مواجهتها من قبل الأجهزة الرقابية.

وأفادت بانه سيتم التحاور حول توقعات الأطراف ذات العلاقة، ومتطلبات وعوامل النجاح ومخاطر التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك فهم بيئة الأجهزة الرقابية العليا تمهيدا للتدريب على إعداد وتطوير استراتيجيات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، وآليات التعامل، وذلك من خلال التمارين والمناقشة والأمثلة العملية، مضيفة أنه سيتم حصر وتحليل الأطراف ذات العلاقة وذلك لوضع الاستراتيجيات والوسائل المناسبة لكل طرف ذي علاقة بعمل الأجهزة الرقابية، وفي نهاية الورشة سيتمكن كل جهاز رقابي بوضع خطة العمل لإعداد استراتيجية التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.