ليلى الشافعي

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية الإغاثة الإنسانية د.فهد صالح الخنه الناشط في العمل الخيري والإنساني خالد مبارك الشامري باختياره مديرا للجمعية سائلا الحق سبحانه أن يجري على يديه الخير والنفع لآلاف المستفيدين ممن ينتظرون خيرات أهل الكويت لتغير واقعهم للأفضل في شتى بقاع العالم.

وأكد د.الخنه أن الجمعية تركز جل اهتمامها على قضايا التعليم والتنمية فتهدف إلى بناء المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد التي تنشر العلم والنور، وتساهم في استثمار طاقات وقدرات الشباب في تنمية بلدانهم وتطويرها، مثمنا تعاون أهل الخير والمحسنين مع أنشطة الجمعية ودعمهم وكرمهم المبارك الذي يعكس خيرية وعالمية العطاء الكويتي.

ومن جهته، تقدم الشامري بشكر مجلس إدارة جمعية الإغاثة الإنسانية وخص بالشكر العم د.فهد صالح الخنه على المسؤولية الكبيرة والعظيمة التي أولوه إياها، مؤكدا أنه سيبذل قصارى الجهود للارتقاء بمشاريع الجمعية وتحقيق أهدافها السامية التي تهدف إليها.

وتابع الشامري: العمل الخيري الكويتي أصبح سجية وسلوكا أصيلا لدى أهل الكويت، ونحن كشباب تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه هذا الرصيد الإنساني الكبير الذي توارثناه من الآباء والأجداد، ولا شك أن حصول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، على وسام قائد العمل الإنساني والكويت مركز إنساني عالمي عزز من الدور الإنساني الرائد الذي يقوم به العمل الخيري الكويتي تجاه آلاف المستفيدين حول العالم وساهم بقوة في إظهار رصيدنا الإنساني الذي أصبح الأول عربيا.

وحول أهم المشاريع التي سيعكف الشامري على تنفيذها أجاب: التعليم أولا ثم الإغاثة العامة والبرامج الطبية والتنمية والتطوير، معلنا عن افتتاح العديد من المدارس التعليمية بالداخل السوري في المناطق الآمنة بحلول العام الدراسي الجديد ٢٠١٨ هدية من أهل الكويت للنازحين بالداخل السوري.

يذكر أن جمعية الاغاثة الإنسانية أشهرت عام ٢٠١٥ كجمعية خيرية رسمية تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبذلك يزداد بستان العطاء الكويتي شجرة مثمرة يانعة تعمل على خدمة الإنسان والارتقاء به.