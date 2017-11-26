عادل الشنان

أوفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من جديد بالوعود التي قطعتها أمام المواطنين أصحاب القسائم الواقعة ضمن مشروع غرب عبدالله المبارك باستعدادها لتسليم 2855 قسيمة على 6 دفعات بدءا من 7 ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة أنه وبناء على توجيهات وإشراف مباشر من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بشأن التزام مقاول مشروع غرب عبدالله المبارك بمدة الأعمال التعاقدية للبنية التحتية وتحديد القسائم لـ 5201 قسيمة، تم انتهاء الأعمال فعليا من المشروع وجار تسليمه لإدارة التنفيذ في المؤسسة.

ولفت المصدر إلى أن العمل يجري أيضا للتنسيق مع البلدية لتسليم المخططات الخاصة بالقسائم تمهيدا لإعلان الدفعات الشهر المقبل بدءا بـ 481 قسيمة وانتهاء في 11 يناير المقبل بـ 373 قسيمة.

وأشار إلى أن البلدية ستكون جاهزة لتسليم أذونات البناء للمواطنين «أون لاين» خلال الربع الأول من الشهر المقبل.