هاني الظفيري - أحمد خميس

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع عن قرب تزويد عدد من الأسواق التجارية وبعض المرافق الحكومية بـ 15 جهازا لتجديد الرخص، مشيرا الى ان الاجهزة ستخدم المواطنين والمقيمين متى ما انتهت إجازات السوق لهم، لافتا إلى ان فترة إنجاز المعاملة لن تتعدى الـ 3 دقائق.

تصريحات اللواء الشويع جاءت على هامش زيارة قام بها الى شركة «يونكس فور» في العاصمة اليونانية والتي تم فيها عمل اختبارات الاجهزة.

وأكد الشويع ان من شأن هذه الأجهزة التخلص من الازدحامات التي شهدتها إدارات المرور في اعقاب ربط فترة استخراج رخصة السوق بالإقامة، وهو ما يدفع اعدادا كبيرة لزيارة ادارات المرور لإنهاء معاملاتهم.