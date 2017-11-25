بدر السهيل

اعلن ملاك وفرسان الخيل فئة "القدرة والتحمل" عن انهم سيتوجهون الى مبنى الهيئة العامة الشباب والرياضة في تمام الساعة العاشرة صباح غدا الاحد، حيث اكدوا انهم سيقفون وقفة احتجاجية على اندية نادي الصيد الفروسية بسبب عدم اقامة او تحديد موعد لسباق القدرة والتحمل.

واكدوا انهم سبق ان خاطبوا القائمين على اندية الصيد والفروسية ولم يلمسوا اي استجابة لنداءاتهم المتواصلة بهذا الشأن، موضحين انهم لم يتوجوا الى خطوة الوقفة الاحتجاجية امام الهيئة العامة للشباب والرياضة الا بعد ان لم يجدوا اي استجابة لنداءاتهم المتكررة للأندية.

وقالوا في بيان لهم بان الوقفة الاحتجاجية هدفها إعادة سباقات القدرة والتحمل كما كانت وتحديد مواعيد رسمية لذلك، معتبرين ان هذا المطلب هو ابسط حق من حقوقهم التي يجب على اندية الصيد والفروسية ان يطبقها ويعلن عنها.