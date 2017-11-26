كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء، بحملة على الأغذية أسفرت عن إغلاق مطعم وتحرير 55 مخالفة أغذية.



وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم ازالة المخالفات بالجهراء سليمان الغيص، أن مفتشين القسم قاموا بحملة علي المطاعم و أسفرت عن اغلاق مطعم بالعبدلي إلى جانب تحرير 55 مخالفة أغذية اشتملت على مخالفة العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول علي شهادة صحية ومخالفة مزاولة نشاط غير محدد له ترخيص.



ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت المواطنين والمقيمين بعدم التردد في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي الاتصال بالخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الإجتماعي [email protected] والذي يعمل على مدار الساعة حيث سيتم التعامل معها مباشرة وفقا للوائح وأنظمة التي تشرعها البلدية .