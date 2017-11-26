غادر صباح اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،الشيخ محمد الخالد، والوفد المرافق له متوجها للمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

هذا ويعقد الاجتماع الأول لدول التحالف الإسلامي تحت شعار(متحالفون ضد الإرهاب )، يتم خلاله استعراض إستراتيجية التحالف ومبادرات مكافحة الإرهاب وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلي ، وتعزيز المشاركة الفعالة للدول الأعضاء والدول والداعمة والمنظمات الدولية ، بالإضافة للمساهمة في تقديم المقترحات والمبادرات لدراستها وتطوير آلية تنفيذها والرفع من مستوى إسهام دول العالم الإسلامي في الحفاظ على الأمن والسلم والإخاء فيما بينها ، بما يضمن الوقوف صفاً واحداً ضد محاولات الجماعات الإرهابية لزعزعة الأمن في الدول الأعضاء ، وذلك خلال تأسيس شراكة إستراتيجية بين دول التحالف الإسلامي من جهة ودول العالم والمنظمات الدولية من جهة أخرى لتبادل الخبرات والمعلومات حول الحرب على الإرهاب .



وكان في وداع الخالد على أرض المطار سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد وعدد من كبار قادة الجيش .