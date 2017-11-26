أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن انطلاق حملاتها الإعلامية تحت شعار #البر_مسؤوليتك والتي تستهدف للحد من ظاهرة التخييم في خارج المناطق المسموح بها إلى جانب توعية الجمهور باشتراطات التخييم .

وفي هذا السياق نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء، حملة ميدانية بالتعاون مع وزارة الداخلية لإزالة المخيمات المخالفة والتي تم إقامتهم في المناطق غير المسموح بالتخييم فيها بالكيلو6 بطريق السالمي مخالفة للتعميم الإداري رقم 20/2017 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية لسنة 2017/2018 .

وأوضح رئيس لجنة بر السالمي نواف المطيري، بأن الحملة تمت بمشاركة 12 آلية تمثلت في 5 سطحات ، نسافين ، 2 لوري ، جرافة ، كباسة ، شوكيه و28 عاملا، وأسفرت عن إزالة 6 مخيمات ورفع 3 بقالات ، وشاليهين ، وسيارتين لبيع الثلج .

وشارك في الحملة رئيس فريق لجنة بر السالمي نواف المطيري ،مساعد الرئيس منصور العنزي ومشرف مركز السالمي فايز العنزي وعدد من المفتشين .