عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة صباح اليوم، بجولة تفقدية في مبنى وزارة الصحة شملت جميع الإدارات، واستمع الوزير الحربي للعديد من موظفي وموظفات الوزارة.



وقال في تصريح صحافي، إن هذه الجولة تأتي للاطلاع على سير العمل داخل مبنى الوزارة في الإدارات المختلفة.مضيفا انه طلب من الادارة الهندسية بالوزارة سرعة تجهيز عدد من المكاتب التي جاري العمل على صيانتها وتجديدها بالسرداب.

وردا على سؤال عن ملاحظاته أثناء جولته قال الوزير الحربي، لا يوجد أية ملاحظات حيث أن جميع موظفي وموظفات الوزارة ملتزمين بدواماتهم، والبعض منهم بإجازاتهم السنوية .

وعن موعد تسليم مستشفى جابر الأحمد لفت إلى أنه سيتم تسليم مبنى المستشفى على مراحل، مضيفا ان عددا من الأجهزة والتجهيزات الطبية ستصل خلال أسبوعين من الآن وسيتم افتتاح المستشفى على مراحل حيث بدأنا بالفعل افتتاح أول مرحلة وهو قسم الأسنان ويستقبل المراجعين.