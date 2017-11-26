اطلق مجلس الاعمال الكويتي بدبي والامارات الشمالية اليوم حملته الإعلامية (انا كويتي اماراتي) لابراز العلاقات الاخوية المشتركة بين البلدين.

وذكر المجلس في بيان له ان الحملة تهدف لابراز عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والامارات خاصة بالمجال الاقتصادي والتجاري.

واضاف ان الحملة تبدأ بالتزامن مع فعاليات (الاسبوع الكويتي الاماراتي) الذي سينطلق غدا برعاية القنصلية الكويتية.

واوضح المجلس ان الحملة تتضمن عملا فنيا حصريا ومقابلات مصورة مع مجتمع الأعمال الكويتي إلى جانب التغطيات الصحفية ومواد اعلامية مختارة تبرز عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والإمارات.

واشار الى انتاج عمل غنائي مصور عنوانه (انا كويتي اماراتي) بالتعاون مع وزارة الاعلام الكويتية وشركة (امتيازات الساير) حيث أشرف على العمل الفنان الإماراتي سيف فاضل وعمل على تأليفه وأدائه بمشاركة الفنان الكويتي خالد المظفر.

كما سيبث المجلس خلال فترة فعاليات (الأسبوع الكويتي الإماراتي) العديد من المقابلات الحصرية حول عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمشاركة شخصيات إماراتية وكويتية.

وقال المجلس ان المقابلات الحصرية ستكون مع الشخصيات الامارتية منها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد الغرير والباحث الاماراتي الدكتور عارف الشيخ وهو مؤلف ثلاثة كتب حول تاريخ العلاقات الكويتية الإماراتية.

كما يشارك في المقابلات رئيس مجلس الأعمال سعد الربيعان والأمين العام لمجلس الأعمال الكويتي لمى بورسلي وتجربتها المهنية في دولة الإمارات الممتدة لحوالي 26 عاما.

وستبث المواد الإعلامية والمصورة لحملة (انا كويتي اماراتي) عبر تلفزيون دولة الكويت والعديد من المنصات الرسمية الأخرى للبلدي الى جانب الموقع الرسمي لمجلس الأعمال الكويتي وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي فعاليات (الأسبوع الكويتي الإماراتي) الذي تنظمه القنصلية العامة لدولة الكويت بدبي للمرة الاولى بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم والعيد الوطني ال46 في حديقة زعبيل بالفترة من ال27 الى ال29 من نوفمبر.

وتتضمن فعاليات (الأسبوع الكويتي الإماراتي) ندوات ثقافية وعروضا فنية فلوكلورية حية ومعرضا يضم نخبة مختارة من الجهات الحكومية والخاصة للبلدين التي تعرض خدماتها ومنتجاتها.

يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي تأسس في عام 2016 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي كمنظمة غير ربحية.

ويهدف المجلس الى تعزيز الخبرات والفرص امام رجال الأعمال والشركات الكويتية العاملة في دبي والامارات الشمالية (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة).

ويعتبر المجلس هو الأول من نوعه لمجتمعات الأعمال خارج دولة الكويت حيث تم إنشاؤه بمبادرة نخبة من الشركات الكويتية ورجال الأعمال الكويتيين العاملين في دبي والإمارات الشمالية.