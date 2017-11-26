أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم سلامة وصحة البصل المستورد من مصر من البكتيريا والفيروسات مشيرة الى ان نتائج الفحوصات المخبرية بينت ان العينات صالحة للاستهلاك الادمي.

وأوضح رئيس الهيئة المدير العام عيسى الكندري في تصريح نقله بيان للهيئة ان عينات البصل المستورد من مصر تم فحصها مخبريا في مختبر فحص الأغذية في وزارة الصحة اذ تم التأكد من سلامتها.

يذكر ان وزراة (التجارة) رفعت قبل ايام قليلة الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية هي البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء.