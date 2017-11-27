ثمنت رئيس مجموعة «الكويت بقلوبنا» التطوعية عنود الظفيري التعاون المثمر مع القائمين على قرية صباح الأحمد التراثية من خلال إتاحة الفرصة أمام الفرق التطوعية والمبادرات الشبابية للمشاركة في فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي.

الظفيري التي تقوم بالتنسيق على المبادرة المجتمعية الشبابية على هامش اللقاء مع المشرف العام على قرية صباح الأحمد التراثية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، أشادت في تصريح صحافي بالتشجيع والرعاية والاهتمام الذي لمسته من قبل المستشار شرار، الذي بين الحرص على إتاحة الفرص أمام المبادرات التطوعية والمجتمعية التي تود المساهمة في أنشطة مهرجان الموروث الشعبي الخليجي هذا العام، معبرة عن سعادتها الغامرة بتسخير جميع أوجه التعاون ليكون للشباب الكويتي حضور ومشاركة في المهرجان إبرازا لدورهم وإثراء لتجاربهم وإبداعاتهم.

وأضافت أن هذه المبادرة المجتمعية انطلقت من فكرة للمستشار محمد شرار ومدير القرية سيف الشلاحي نحو فتح باب المشاركة أمام الفرق التطوعية والمبدعين والموهوبين الشباب لتقديم الأنشطة المتنوعة التراثية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والحرفية والبيئية، ليكون لهم دور في فعاليات المهرجان التي تستمر إلى شهر مارس من العام المقبل.

وأشارت الظفيري إلى مشاركة مجموعة من الشباب الكويتي الواعد في عدة مجالات من الحرفيين وهواة التراث والفنانين والرسامين التشكيليين خلال تخصيص 15 طاولة لهم أسبوعيا لتقديم نتاجاتهم ضمن أنشطة مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، لافتة إلى تخصيص القائمين على المهرجان ثلاث جوائز مالية قيمة للمشاركين.

وذكرت أن هناك العديد من الفرق التطوعية التي ستشارك في المهرجان بينها، النحالين الكويتي، الخطوة الأولى، كويتي قول وفعل، الكويت بقلوبنا، الأيادي الخضراء البيئي، فخر الوطن، أمير القلوب، أحفاد الكويت، البحث والإنقاذ الكويتي، ارتقاء وغيرها.