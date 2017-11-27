أسدل معرض الكويت الدولي للكتاب الستار على انشطة دورته الـ42 اول من امس وقدم في آخر أيامه عرضا مونودراميا شائقا تحت عنوان «ضباب لا يحجب الرؤية» وهو عرض مونودرامي نفسي قصير مستوحى من كتاب «وجوه لا تعرف الضوء».

وهذا العرض من تأليف وإخراج استاذة الادب والتحليل النفسي في جامعة الكويت د.هيفاء السنعوسي وسينوغرافيا م.رزان العودة وتمثيل محمد اكريمص بمشاركة المنشد طه الزين والحكواتي ايوب الخاضري.

ويدور النص في عوالم الذات ويضيء دهاليزها وأنفاقها في محاولة للتعرف على طبيعة النفس البشرية في حالة العتمة حين تكون محاطة بشبح الخوف والوهم والقلق من المجهول.

وعلى الرغم من قصر مدة العرض فانه يغوص بأعماق الذات في زوايا الابداع والمتعة وشغف الاسئلة في جو مونودرامي مشوق وغير ممل.

وقالت د.هيفاء السنعوسي في تصريح صحافي لها على هامش العرض ان المونودراما عمل ابداعي مسرحي او قصصي مكتوب بطريقة خاصة تعتني بالجانب النفسي بشكل فائق.

واضافت السنعوسي انه ايضا عمل يكتب في لحظة الهام للمتعة من زاوية ولاصلاح الخلل النفسي من زاوية ثانية ومن اجل اكتشاف الذات وتطويرها من زاوية ثالثة.

وأوضحت ان المونودراما تقنية ابداعية نفسية تهم الافراد بشكل عام ومتذوقي الادب والمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، مشيرة الى انها تقنية مثبتة علميا بالبحوث والدراسات.

واشارت الى انها أجرت دراسات علمية في هذا المسار وقدمتها في ورش عمل وبحوث وتطبيقات عملية في مؤتمرات عالمية في أميركا واوروبا والعالم العربي مختصة بمجال الدراسات النفسية للادب وبعلاقة الادب بالتطبيب النفسي.