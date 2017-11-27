وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر بشأن استغلال منحة بقيمة مليون دولار (نحو 300 ألف دينار) للإسهام في إغاثة لاجئي الروهينغا في جمهورية بنغلاديش.
وأكد المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر عقب التوقيع على الاتفاقية التزام حكومة الكويت بتخصيص مبلغ بقيمة 15 مليون دولار (نحو 4.5 ملايين دينار) لإغاثة هؤلاء اللاجئين عبر مؤسساتها وهيئاتها الإسلامية والخيرية.
وأضاف أن الصندوق ساهم في تخصيص مبلغ قيمته مليون دولار من إجمالي تلك القيمة لتمويل الاحتياجات العاجلة لهؤلاء اللاجئين ومستلزمات مواد الإغاثة العينية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصحية والأدوية.