اعتمدت «نماء» للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي مسطرة علمـيـة لتقـييم واعـتـماد المشروعات الخيرية والإنسانية.

وقال رئيس مجلس إدارة «نماء» للزكاة والتنمية المجتمعية حسن الهنيدي إن هذه المسطرة العلمية وتهدف إلى ترشيد القرار في اعتماد أي مشروعات خيرية جديدة تفيد المحتاجين بعيدا عن الارتجالية والانطباعات الذهنية واعتماد المشاريع الخيرية الجديدة من خلال أدوات علمية مدروسة.

وأوضح الهنيدي ان المسطرة المعتمدة تتكون من متطلبات أساسية لابد من توافرها لاعتماد المشروع الخيري وأخرى مساندة يمكن من خلالها التواصل لنسب مئوية واضحة عن مدى الحاجة للمشروع وإمكانية تنفيذه، لافتا الى أن المسطرة توفر معلومات إضافية تبرز فيها نقاط قوة المشروع حتى يستفاد منها في تسويق المشروع ونقاط ضعف المشروع حتى يمكن تلافيها.