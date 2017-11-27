فرج ناصر

قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الأشغال بدر البربر إن مسؤولي الوزارة لا يألون جهدا في إزاحة العراقيل أمام الموظفين، ممتدحا الجهد الكبير الذي يقوم به الوكيل المساعد لقطاع الصيانة محمد بن نخي في تسهيل جميع العقبات التي يعاني منها الموظفون وخاصة في القطاعات الخارجية وتفهمه للمشاكل التي يعانون منها، وهذا ما نتمناه من جميع المسؤولين.



وأضاف أن وفدا من النقابة التقى بن نخي الذي يحرص على ترسيخ مبدأ العدل والمساواة بين جميع الموظفين، ووعدهم بعدم التأخر في السعي لتلبية طلباتهم وفقا لتوجيهات قيادة الوزارة.



وكشف البربر أن النقابة تنسق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بموظفين «الأشغال» لتحقيق المزيد من الإنجازات والخدمات لأعضاء النقابة وأسرهم.