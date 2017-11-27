النبهان: الجمعية حرصت على إطلاق حملة «دفء الشتاء» في هذا التوقيت





صرح مدير إدارة الموارد المالية والإعلام في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية د.أمين النبهان بأن الجمعية بفضل الله ثم بدعم الإخوة المحسنين من أبناء هذا البلد المعطاء أطلقت حملة «دفء الشتاء» لإغاثة الإخوة اللاجئين السوريين.

وأوضح د.أمين النبهان أن الجمعية حرصت على إطلاق حملة «دفء الشتاء» في هذا التوقيت للاستعداد لموسم الشتاء القارس في سورية وما يتسبب فيه

من معاناة للنازحين واللاجئين.

وتستهدف حملة «دفء الشتاء» الإخوة النازحين في دول الجوار وفي الداخل السوري، وذلك لتوفير الاحتياجات الحياتية الضرورية من الغذاء والدواء والكساء والإيواء والوقود، وسيتم تنفيذ هذه الحملة في الدول التالية: الحدود السورية ولبنان والأردن وتركيا بالتعاون مع جهات رسمية ومعتمدة في وزارة الخارجية الكويتية وبالتنسيق المباشر مع وزارة الشؤون، علما أن قيمة السهم في هذا المشروع المبارك 30 دينارا.

وبين النبهان أن حملة «دفء الشتاء» التي تم إطلاقها، تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية لصالح إخوتنا اللاجئين السوريين، عملا بوصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

ودعا أهل الكويت الكرام والمقيمين إلى مواصلة دعم هذه الحملة بالمشاركة عبر التبرع للمشروع بالاتصال على خط خدمة المحسنين 96666698 أو الخط المباشر 1802444 أو الموقع الالكتروني للجمعية Alnouri.org أو بزيارة مقر الجمعية بالقادسية، ق1، شارع 10، منزل 5.