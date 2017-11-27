أعلنت جمعية النجاة الخيرية أنها وقعت بروتوكولا تعاونيا مع صندوق «تحيا مصر» بجمهورية مصر العربية الشقيقة من منطلق حرص الجمعية على دعم الشعوب الإسلامية والعربية وتنمية المجتمعات، ولدعم موارد أنشطة ومشروعات الصندوق، بحضور المدير العام للجمعية د.محمد الأنصاري، والمدير التنفيذي للصندوق محمد عشماوي.

وأعرب د.الأنصاري عن أمله في أن تحقق هذه الاتفاقية ما تصبو إليه النجاة الخيرية من إنجازات على المستوى الدولي كمؤسسة كويتية رائدة في العمل الخيري، لافتا إلى أن المشاريع التنموية والاتفاقيات الدولية تأتي مواكبة لرؤية الكويت والمتعلقة بدعم الأشقاء في كل الدول العربية.

وأكد أن «النجاة» تنطلق من تعاون مؤسسي لتنفيذ أعمالها التنموية والإنسانية والإنشائية المقدمة للمستفيدين، موضحا أن هذه الاتفاقية مع صندوق «تحيا مصر» تعد بوابة تنموية وتسويقية للمشاريع في مختلف المجالات بمصر ولخدمة أهداف التنمية في المجال الصحي والتعليمي والإنشائي والخيري ويكون على أساس مؤسسي فاعل مبني على الثقة والتكامل بين الجانبين.

وأضاف د.الانصاري أن هذا الاتفاق سيحقق نتائج طيبة، لأنه سيكون مدخلا سليما وواضحا للتعاون مع الجالية المصرية، ورجال الأعمال والداعمين وأهل الخير في الكويت، الذين يرغبون في دعم مشاريع الخير في مصر، مبينا أنه من خلال هذا التعاون سيتم طرح مشروعات محددة يتم خلالها مراعاة تغطية كل مناحي الحياة في جميع المحافظات، معربا عن أن التعاون سيكون مثمرا لخبرة النجاة الكبيرة في دول كثيرة، وسيستفيد صندوق «تحيا مصر» من خبراتنا وتجاربنا بالتعاون مع الجهات الخيرية مثل مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، كما أن الجمعية ستكون حلقة وصل مع الخبرات في الدول الأخرى، للاستفادة ونقل الخبرات الى مصر، أو العكس حيث يمكن نقل النماذج الناجحة في مصر إلى دول أخرى.