صدر قرار من وزارة التجارة يوصي برفع الحظر المؤقت على استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة كرواتيا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.

كما صدر قرار برفع الحظر المؤقت على استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية مقدونيا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.

وصدر قرار مماثل برفع الحظر المؤقت على استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة بلجيكا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.

وصدر قرار أيضا برفع الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة البوسنة والهرسك وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.



كما قررت وزارة التجارة رفع الحظر المؤقت على استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة الهند وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.