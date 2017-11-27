أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية سلامة وصحة البصل المستورد من مصر من البكتيريا والفيروسات، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات المخبرية بينت أن العينات صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس الهيئة المدير العام عيسى الكندري في تصريح نقله بيان للهيئة أن عينات البصل المستورد من مصر تم فحصها مخبريا في مختبر فحص الأغذية في وزارة الصحة إذ تم التأكد من سلامتها.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا قبل أيام قليلة يقضي برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية هي البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وفقا للشروط التالية:

٭ إرفاق شهادة صحية مع كل ارسالية من تلك الاصناف واردة للبلاد عبر المنافذ.

٭ ارفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية.

٭ حجز جميع الإرساليات الواردة للمنافذ من تلك الاصناف وسحب عينات مماثلة للإرساليات وإرسالها لمختبرات فحص الاغذية لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

٭ تعطى فترة تشديد الرقابة لمدة ثلاثة اشهر على تلك الاصناف الزراعية المحظورة وعمل حصر للشركات الموردة لتلك الاصناف لاتخاذ الاجراءات اللازمة معها.

٭ أما بشأن المنتجات الزراعية غير المشمولة بقرار الحظر السابق فيلزم ارفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

من جهة أخرى، صدر قرار من وزارة التجارة يحظر مؤقتا استيراد الروبيان (الطازج - المجمد - المبرد) من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الاميركية وذلك لوجود مرض Acute Hepatopancreatic necrosis disease.