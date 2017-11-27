قال رئيس نقابة المدققين الشرعيين يعقوب أنور السليم إن النقابة ستتعاون مع شركة شورى للاستشارات وتدعم مؤتمر شورى الفقهي السابع وتعلن أن ورش العمل المصاحبة للمؤتمر الخاصة «بالتدقيق الشرعي المبني على المخاطر» والتي سيقدمها د.عبدالله عطية، وكذلك «إدارة مخاطر التمويل المصرفي الإسلامي» والتي سيقدمها د.موسى آدم عيسى، سيحصل المنتسبون للنقابة فيها على خصم 20% من قيمة تكلفة الورشة.

وأشار أيضا إلى أنه جار العمل على توقيع اتفاقيات تعاون محلية ودولية لفتح مزيد من فرص التأهيل والتطوير والتدريب وتبادل الخبرات بين العاملين أو من يرغب في الدخول في سوق العمل المالي الإسلامي وسيتم الإعلان عنها قريبا.