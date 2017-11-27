وقعت شركة النقل العام امس مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير للتعاون والاستفادة من أنشطة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس».

وقع مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين على هامش «قمة الاستدامة» المدير التنفيذي لشؤون النقل بشركة النقل العام م.عبدالله ناصر ورئيس مجلس ادارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير د.يوسف الحر.

وقال ناصر عقب التوقيع وبموجب مذكرة التفاهم: سيقوم الجانبان ببحث وتطوير التعاون في عدد من الأنشطة بما في ذلك نشر معايير منظومة «جي ساس» في مشروعات شركة النقل العام الكويتية.

وأضاف ان المذكرة تتضمن تأهيل موظفي الشركة وفق هذه المعايير من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمشروعات المشتركة الأخرى وفقا للاتفاق المتبادل.

وأوضح ناصر ان المذكرة ستسهم في توثيق أعمال النقل الجماعي البيئي من خلال مشروع الشركة في تطوير محطات انتظار الركاب بالكويت والخطوة الرئيسية لاعتماد محطات انتظار الركاب مبنى كتصميم بيئي مستدام كما هو معترف به عالميا (البناء الأخضر).

وفي هذا الجانب، اشار الى مبادرة محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف لتطوير محطات انتظار الركاب بالكويت ومن ثم تعميمها على جميع مناطق الكويت على ان تكون مظلات مستدامة وملائمة للبيئة في المنطقة وتعمل على الطاقة البديلة.

وقال ان شركة النقل العام الكويتية قامت بتبني هذه الفكرة لكونها الجهة المختصة وذلك بتصميم نموذج يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأنه بحلول عام 2030 تعمل 15% من طاقة الكويت بالطاقة البديلة.

وأوضح ان التصميم يعتبر تراثيا للبنيان العمراني بالكويت (الباقدير)، مشيرا الى تولي مكتب عالية الصايغ للاستشارات الهندسية مسؤولية الإشراف على التصميم البيئي للمشروع.

وأكد ناصر ان هذا التصميم يعد الأول من نوعه على مستوى العالم والمنطقة، مشيرا الى انه سيتم افتتاح المظلة الأولى بشهر فبراير المقبل متزامنا مع الأعياد الوطنية للكويت على ان يتم تعميم النموذج على عدد 100 مظلة خلال عام 2019.