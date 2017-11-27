أعلنت جمعية الهلال الأحمر تنظيمها دورة تدريبية لتأهيل المتطوعين تشمل المجالات الإنسانية والقانونية والإعلام والإسعافات الأولية وتستمر أسبوعين.

وقال مدير ادارة المتطوعين في الجمعية د.مساعد العنزي إن «الهلال الأحمر» تسعى الى نشر ثقافة ومبادئ الاسعافات الاولية في أوساط المجتمع الكويتي.

وأضاف العنزي أن الدورة التي بدأت امس تهدف الى اكساب المتطوعين الخبرة اللازمة في مجالات الاسعافات الاولية إلى جانب مجالات القانون الدولي الانساني والاعلام الانساني والتعريف بدور الجمعية وقواعد سلوك المتطوعين.

وأشار إلى أهمية تثقيف المجتمع المدني بالتوعية الاسعافية وإرشاد المتطوعين لتعلم واجادة مهارات تقديم الخدمة الاسعافية الطارئة لمن يحتاج إليها، مبينا أن المشاركين سيتعرفون على دور الجمعية الانساني في مجالات الاغاثة والقانون الدولي الانساني، اضافة الى كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المتعففة والمرضى.

وذكر أن الجمعية ستقيم على هامش الدورة التدريبية دورة في الفحص الطبي وندوة حول النواحي القانونية وأخرى حول الاعلام الانساني، لافتا إلى أنه سيتم منح شهادة لمن يجتاز هذه الدورة.

وأفاد العنزي بأن الدورة سيتخللها تدريب عملي وميداني، مؤكدا حرص الجمعية على تقديم الدورات التي من شأنها رفع كفاءة متطوعيها على مدار العام واستمرارها في اقامة الدورات المتخصصة في المجالات الانسانية المختلفة.

وقال إن المتطوعين قاموا بزيارة الى المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية ضمن الزيارات المستمرة لمتطوعي ومتطوعات الجمعية للتخفيف عن نزلاء المستشفيات، مشيدا بدورهم في خدمة المواطنين والمقيمين.