وقّع ديوان المحاسبة اتفاقية تعاون مع مكتب التدقيق الوطني بجمهورية فنلندا وذلك في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين بما يحقق زيادة المعرفة وتبادل الخبرات.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات في «المحاسبة» عصام المطيري في بيان صحافي إن الاتفاقية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في شتى المجالات والتنسيق والتعاون حول المسائل المتعلقة بالمنظمات الإقليمية والدولية التي يشارك كلا الجهازين في عضويتها.

وأوضح المطيري ان الاتفاقية تنص على تشجيع التعاون المشترك في مجالات أعمال التدقيق وتطوير المهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتنسيق الجهود في الاجتماعات الإقليمية والدولية وتعزيز الأنشطة التدريبية وزيارات الخبراء وتبادل المعلومات الفنية ونتائج الأبحاث ووضع البرنامج الفني والجدول الزمني للأنشطة المطلوب تطبيقها بناء على برنامج التعاون الفني الذي يتم الاتفاق عليه.

ووقع الاتفاقية نيابة عن ديوان المحاسبة الكويتي رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي، في حين وقعها نيابة عن مكتب التدقيق الوطني بجمهورية فنلندا المدقق العام تيتي أليفيكار.