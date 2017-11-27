أسامة أبو السعود

نكست السفارة والقنصلية المصرية في الكويت والمكاتب التابعة لها أعلامها حزنا على شهداء مسجد الروضة بمحافظة سيناء والذي راح ضحيته 305 شهداء بينهم 27 طفلا، و128 جريحا في ابشع جريمة ارهابية تنفذ ضد مصر خلال السنوات الاخيرة.

وكانت مصر قد اعلنت الحداد ٣ ايام على شهداء مسجد الروضة بسيناء وتنكيس الأعلام بهذا المصاب الجلل.

وتوعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالرد «بالقوة الغاشمة» على مرتكبي الحادث الارهابي الغادر، مشددا على ان «القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية ستثأر لشهدائنا خلال الفترة القليلة القادمة».