الشايع لـ«الأنباء»:غير صحيح اختياري وزيراً لـ«المالية» في الحكومة الجديدة





مريم بندق

نفى النائب السابق فيصل الشايع صحة المعلومات التي تم تداولها أمس حول تعيينه وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، وقال الشايع ردا على اتصال هاتفي من «الأنباء»: غير صحيح.

وكانت معلومات قد جرى تداولها أمس بتدوير نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح الى حقيبة شؤون مجلس الوزراء وتعيين الشايع وزيرا للمالية.

هذا، وأكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، أن مجلس الوزراء لن ينشئ هيئة إدارية مستقلة عن وزارة المالية لإدارة الدين العام.

وقالت المصادر: هذه الخطوة غير واردة على الإطلاق حيث ان وزارة المالية والجهات التابعة لها تقوم بكل المطلوب في هذا الشأن على أكمل وجه، الى جانب ان مجلس الوزراء يعمل جاهدا على إلغاء بعض الهيئات التي تم استحداثها مؤخرا بهدف تقليص وترشيد الإنفاق العام وهو بند رئيسي في وثيقة الإصلاح المعدلة.

على صعيد التشكيل الحكومي، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» تكثيف مشاورات تشكيل الحكومة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء- الخميس عطلة المولد النبوي الشريف - وان هناك قناعة تامة بأهمية إعلان تشكيل وزاري جديد على مستوى التحديات، مشيرة الى انه حتى مع تكثيف المشاورات لن يتمكن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من إعلان التشكيل هذا الأسبوع.

واستطردت المصادر قائلة: إن التوصل إلى تشكيل يحوز التوافق بين السلطتين هو الهدف الرئيسي من التأني نسبيا في الإعلان، مستدركة بأن تصريحات النواب بالإسراع في إعلان الحكومة الجديدة هي موضع بالغ الاهتمام والتقدير.