عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رسميا طرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت، إضافة الى أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء أمس، على أن يكون الإغلاق في 26 ديسمبر المقبل.

وحددت «السكنية» المناقصة على 11 شركة محلية وهي: الأحمدية، المقاولون العرب، الخليج المتحدة، الغانم انترناشونال، اتحاد المقاولين، الإنشاءات المتحدة، كنار، المباني المتحدة، ساي، سيد حميد، خالد الخرافي.

وفيما يتعلق بالبيوت التي سيتم تنفيذها كشفت المؤسسة أنها ستكون مخصصة للمواطنين المشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2015 الذي ألزم المؤسسة بتخصيص مسكن ملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان ولمرة واحدة على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته. وستكون مساحة البيت 300 م2 ومساحة البناء 425م2 توفر نفس الاحتياجات المتوافرة في البيت الحكومي، بحيث يتكون البيت من طابقين.