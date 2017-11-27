أحرز المنتخب الفرنسي لقب بطل مسابقة كأس ديفيس للتنس بفوزه على ضيفه البلجيكي 3-2 في الدور النهائي في مدينة ليل.

ووضع المنتخب الفرنسي حدا لسلسلة ثلاث هزائم متتالية في الدور النهائي (2002 و2010 و2014)، وأحرز لقبه التاسع في المسابقة والأول منذ عام 2001.

وتدين فرنسا بلقبها الى لوكاس بوي الذي حسم مباراة الفردي الرابعة الأخيرة لصالح منتخب بلاده بفوزه السهل على ستيف دارسيس 6-3 و6-1 و6-0 في اول لقاء بين اللاعبين.

وكان المصنف اول في بلجيكا والسابع عالميا دافيد غوفان انعش آمال منتخب بلاده في الظفر باللقب الأول في تاريخه عندما تغلب على جو ويلفريد تسونغا الخامس عشر عالميا 7-6 (7-5) و6-3 و6-2 في وقت سابق مدركا التعادل.